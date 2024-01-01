Ktalk geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Ktalk, kullanıcıları sosyal davranışları için sosyal değerle ödüllendiren, çeşitli varlık hakları ve faydaları ile değiştirilebilen merkeziyetsiz bir Web3.0 sosyal finans platformudur. Birden fazla blok zinciri arasındaki iletişimi destekleyerek daha rahat ve verimli çapraz zincir etkileşimleri sağlar.