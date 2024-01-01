Ktalk | KT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Ktalk Hızlı Proje Tanıtımı
Ktalk, kullanıcıları sosyal davranışları için sosyal değerle ödüllendiren, çeşitli varlık hakları ve faydaları ile değiştirilebilen merkeziyetsiz bir Web3.0 sosyal finans platformudur. Birden fazla blok zinciri arasındaki iletişimi destekleyerek daha rahat ve verimli çapraz zincir etkileşimleri sağlar.Ktalk geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
KT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıKT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıKT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000