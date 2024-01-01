KISSAN | KSN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
KISSAN Hızlı Proje Tanıtımı
Kissan Global ağı, dünyanın dört bir yanındaki çiftlik topluluklarına yardımcı olmak için blok zinciri teknolojisinden yararlanan merkeziyetsiz bir platformdur. Platform, daha adil ve sürdürülebilir bir küresel gıda sistemi oluşturmak amacıyla tarımsal merkeziyetsizlik ve çiftlik ürünlerinin sınır ötesi değişimi ilkeleri üzerine inşa edilmiştir.KISSAN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
KSN Token MEXC'de
MEXC Borsası, KISSAN (KSN) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de KSN
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak KISSAN satın almak veya MEXC KSN ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için KISSAN tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen KSN vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıKSN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıKSN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz63,000,000