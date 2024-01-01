KISSAN geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Kissan Global ağı, dünyanın dört bir yanındaki çiftlik topluluklarına yardımcı olmak için blok zinciri teknolojisinden yararlanan merkeziyetsiz bir platformdur. Platform, daha adil ve sürdürülebilir bir küresel gıda sistemi oluşturmak amacıyla tarımsal merkeziyetsizlik ve çiftlik ürünlerinin sınır ötesi değişimi ilkeleri üzerine inşa edilmiştir.