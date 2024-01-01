KStarCoin | KSC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
KStarCoin Hızlı Proje Tanıtımı
KStarCoin (KSC) was created by KStarLive, a Hallyu media platform with 10 million subscribers worldwide, to expand the Hallyu ecosystem around the world and connect decentralized fans with K-artists using blockchain technology. KSC is used to purchase KStarNFT that transfers various products such as concert tickets, Idol photo cards, and CD albums that have been purchased by Hallyu fans in the traditional market to the digital world and allows fans to crowdfund K-pop performances, to support K-pop idols for their promotions or birthday.KStarCoin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
KSC Token MEXC'de
MEXC Borsası, KStarCoin (KSC) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de KSC
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak KStarCoin satın almak veya MEXC KSC ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için KStarCoin tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen KSC vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıKSC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıKSC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz923,838,341