Kromatika geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Kromatika Finance, Uniswap ve Chainlink tarafından desteklenen ve kullanıcılarına yenilikçi, daha kullanıcı dostu bir alım satım deneyimi sunan merkeziyetsiz bir borsadır (DEX).