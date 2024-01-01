Kromatika | KROM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Kromatika Hızlı Proje Tanıtımı
Kromatika Finance, Uniswap ve Chainlink tarafından desteklenen ve kullanıcılarına yenilikçi, daha kullanıcı dostu bir alım satım deneyimi sunan merkeziyetsiz bir borsadır (DEX).Kromatika geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
KROM Token MEXC'de
MEXC Borsası, Kromatika (KROM) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de KROM
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Tokenin İngilizce adıKROM
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıKROM
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000