KriptoKoin | KRIPTO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
KriptoKoin Hızlı Proje Tanıtımı
KRIPTO, Kriptokoin.com haber sitesi ekosisteminin resmi tokenidir. KRIPTO, Kriptokoin.com topluluğunu ve takipçilerini blockchain teknolojisinde birleştirmeyi amaçlıyor.KriptoKoin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
KRIPTO Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıKRIPTO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıKRIPTO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz5,100,000,000