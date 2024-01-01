KREST | KREST Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
KREST Hızlı Proje Tanıtımı
Krest, Peaq'in kanarya ağıdır - dünyanın ilk ve tek Nesnelerin Ekonomisi simülasyon ağıdır. Krest, zirve ekosisteminde sosyo-ekonomik, teknik, topluluk ve yönetim inovasyonu ve deneyleri için ziyaret etmeniz gereken yerdir. Nesnelerin Ekonomisi için dApp'leri, DePIN'leri ve araçları başlatma imkanı sunar. Gerçek dünyaya zarar verme riski olmadan halka açık bir blok zinciri ağında canlı bir ortamın etkilerini değerlendirebilirsiniz.KREST geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
KREST Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıKREST
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıKREST
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz400,000,000