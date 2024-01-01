KREST geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Krest, Peaq'in kanarya ağıdır - dünyanın ilk ve tek Nesnelerin Ekonomisi simülasyon ağıdır. Krest, zirve ekosisteminde sosyo-ekonomik, teknik, topluluk ve yönetim inovasyonu ve deneyleri için ziyaret etmeniz gereken yerdir. Nesnelerin Ekonomisi için dApp'leri, DePIN'leri ve araçları başlatma imkanı sunar. Gerçek dünyaya zarar verme riski olmadan halka açık bir blok zinciri ağında canlı bir ortamın etkilerini değerlendirebilirsiniz.