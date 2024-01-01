KPC geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

KPOP sanatçıları ve kullanıcıları arasında KPOP ile ilgili blok zincir platformları aracılığıyla iletişim ortamı sağlayan K POP Click, geleceğin dünyasında Metabus ile KPOP'un yeni dünya görüşünü sunar.