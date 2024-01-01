KPC | KPC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
KPC Hızlı Proje Tanıtımı
KPOP sanatçıları ve kullanıcıları arasında KPOP ile ilgili blok zincir platformları aracılığıyla iletişim ortamı sağlayan K POP Click, geleceğin dünyasında Metabus ile KPOP'un yeni dünya görüşünü sunar.KPC geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıKPC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıKPC
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz5,000,000,000