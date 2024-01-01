Keep3rV1 | KP3R Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Keep3rV1 Hızlı Proje Tanıtımı
Keep3r Network is a decentralized keeper network for projects that need external devops and for external teams to find keeper jobs. The scope of Keep3r network is not to manage these jobs themselves, but to allow contracts to register as jobs for keepers, and keepers to register themselves as available to perform jobs.Keep3rV1 geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
KP3R Token MEXC'de
MEXC Borsası, Keep3rV1 (KP3R) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de KP3R
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Keep3rV1 satın almak veya MEXC KP3R ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Keep3rV1 tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen KP3R vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıKP3R
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıKP3R
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz200,011