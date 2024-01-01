Koyo | KOY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Koyo Hızlı Proje Tanıtımı
Koyo, Shibarium Ağında lider sürekli alım satım ve finans hizmetleri platformu olacak şekilde konumlandırıldı.Koyo geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
KOY Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıKOY
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıKOY
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000