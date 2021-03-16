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Konomi, zincirler arası kripto varlıkları için eksiksiz bir varlık yönetimi çözümüdür. Substrate'i geliştirme çerçevesi olarak kullanan ağ, Polkadot ekosisteminde daha fazla varlığı desteklemeyi amaçlamaktadır. Kullanıcılar kripto holding pozisyonlarını yönetebilir, varlık ticareti yapabilir ve merkeziyetsiz para piyasası ürünleri aracılığıyla faiz kazanabilirler.