KONO | KONO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
KONO Hızlı Proje Tanıtımı
Konomi, zincirler arası kripto varlıkları için eksiksiz bir varlık yönetimi çözümüdür. Substrate'i geliştirme çerçevesi olarak kullanan ağ, Polkadot ekosisteminde daha fazla varlığı desteklemeyi amaçlamaktadır. Kullanıcılar kripto holding pozisyonlarını yönetebilir, varlık ticareti yapabilir ve merkeziyetsiz para piyasası ürünleri aracılığıyla faiz kazanabilirler.KONO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
KONO Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıKONO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıKONO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-03-16
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.4 USDT
Maksimum Arz100,000,000