KOM | KOM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
KOM Hızlı Proje Tanıtımı
Kommunitas is the solution for Multi Chain oriented projects, being the bridge to a new organic way of fundraising across the blockchains. Kommunitas levels the playing field by enabling a developer or a team of developers to launch their project on Kommunitas’ platform and collect $ETH, $BNB, $HECO, $MATIC, or any other Cryptocurrencies supported by the platform.KOM geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
KOM Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıKOM
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıKOM
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,000,000,000