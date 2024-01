KOL geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Kollect is a gamified collection card platform for any branded IPs. Its Collection Book system Kollect.book has a unique built-in play-to-earn feature, allowing users to strategically stake their cards in different collection books to maximize their rewards.