KOL | KOL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
KOL Hızlı Proje Tanıtımı
Kollect is a gamified collection card platform for any branded IPs. Its Collection Book system Kollect.book has a unique built-in play-to-earn feature, allowing users to strategically stake their cards in different collection books to maximize their rewards.KOL geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
KOL Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıKOL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıKOL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000