KOKO | KOKO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
KOKO Hızlı Proje Tanıtımı
Koala AI, Solana'da piyasaya sürülen ve hem bir meme coin hem de yapay zeka destekli yüksek kaliteli görüntü oluşturma uygulaması olan bir projedir.KOKO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
KOKO Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıKOKO
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıKOKO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000,000