KOINON geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Koinon, kurumsal kullanıcılar, yatırımcılar, tüketiciler ve hem özel hem de kamuya açık dijital varlık piyasaya sürenler için dijital varlık ve BTC türü (UTXO) coin tabanlı bir blok zinciri platformudur.