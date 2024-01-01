KOINON | KOINON Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
KOINON Hızlı Proje Tanıtımı
Koinon, kurumsal kullanıcılar, yatırımcılar, tüketiciler ve hem özel hem de kamuya açık dijital varlık piyasaya sürenler için dijital varlık ve BTC türü (UTXO) coin tabanlı bir blok zinciri platformudur.KOINON geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
KOINON Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıKOINON
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıKOINON
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz125,000,000