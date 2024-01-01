KOI | KOI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
KOI Hızlı Proje Tanıtımı
Koi, zkSync üzerindeki en büyük yerel DeFi protokolüdür. Koi, istikrarlı havuzlar, getiri ve tahvil platformuna sahip bir AMM DEX'in yanı sıra launchpad ve ekosistem ortaklarından kâr paylaşımı ve platform airdroplarını bünyesinde barındıran sağlam bir DAO modeli sunmaktadır.KOI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
KOI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıKOI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı--
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz999,778,307.774184702738472638