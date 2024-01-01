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Koi, zkSync üzerindeki en büyük yerel DeFi protokolüdür. Koi, istikrarlı havuzlar, getiri ve tahvil platformuna sahip bir AMM DEX'in yanı sıra launchpad ve ekosistem ortaklarından kâr paylaşımı ve platform airdroplarını bünyesinde barındıran sağlam bir DAO modeli sunmaktadır.