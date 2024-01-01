Koava | KOAVA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Koava Hızlı Proje Tanıtımı
KOAVA, tüm beklentilere, mantığa ve finansal akla meydan okuyan bir meme coindir. Tahminleri genellikle tam tersi sonuçlanan ünlü finans kahini Jim Cramer'dan esinlenerek, size Avalanche C-Zincirindeki en çığır açmayan, etkileyici olmayan ve düpedüz kafa karıştırıcı meme coini sunuyoruz.Koava geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
KOAVA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıKOAVA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıKOAVA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz21,000,000,000