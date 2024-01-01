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KOAVA, tüm beklentilere, mantığa ve finansal akla meydan okuyan bir meme coindir. Tahminleri genellikle tam tersi sonuçlanan ünlü finans kahini Jim Cramer'dan esinlenerek, size Avalanche C-Zincirindeki en çığır açmayan, etkileyici olmayan ve düpedüz kafa karıştırıcı meme coini sunuyoruz.