KNINE | KNINE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
KNINE Hızlı Proje Tanıtımı
Shibarium tabanlı bir LSD (Liquid Staking Derivatives) platformu olan K9 Finance, temel DeFi hizmetleri sunmanın yanında resmi bir doğrulayıcı olarak hareket etmektedir. Blok doğrulama için $KNINE sahiplerini $BONE ile ödüllendirerek, hazine ve yol haritası kararlarını yöneten 'Roundtable of Dogs' DAO aracılığıyla DeFi'nin benimsenmesini sağlamayı amaçlamaktadır.KNINE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
KNINE Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıKNINE
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıKNINE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz999,999,999,999