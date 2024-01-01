KNINE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Shibarium tabanlı bir LSD (Liquid Staking Derivatives) platformu olan K9 Finance, temel DeFi hizmetleri sunmanın yanında resmi bir doğrulayıcı olarak hareket etmektedir. Blok doğrulama için $KNINE sahiplerini $BONE ile ödüllendirerek, hazine ve yol haritası kararlarını yöneten 'Roundtable of Dogs' DAO aracılığıyla DeFi'nin benimsenmesini sağlamayı amaçlamaktadır.