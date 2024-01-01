KStarNFT | KNFT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
KStarNFT Hızlı Proje Tanıtımı
'KStarNFT' projesinin yolculuğu, K-pop hayranlarının en sevdikleri sanatçılarla iletişim kurma ve ürünlere sahip olma arzusunu yerine getirme hedefiyle başlıyor.KStarNFT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıKNFT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıKNFT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,000,000,000