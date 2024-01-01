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Kamino, Borç Verme, Likidite ve Kaldıracı tek ve güvenli bir DeFi ürün paketinde birleştiren türünün ilk örneği bir DeFi protokolüdür.