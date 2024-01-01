Klever geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Klever (KLV), Klever App, Klever Swap ve Klever OS ile dünya çapında 2,5 milyondan fazla toplam kullanıcıya ve 140 bin günlük aktif kullanıcıya hizmet veren bir kripto cüzdan ekosistemidir. Klever'ın gelişmekte olan platformları Klever Blockchain, Klever Exchange ve Klever Bank bu yıl piyasaya sürülecek ve hepsi de yardımcı program belirteci KLV tarafından desteklenecek. KLV, tüm Klever ekosistemi için yakıt görevi görmekte ve Klever Swap ücretlerinin düşürülmesini sağlamaktadır. KLV Staking, kullanıcıların pasif bir gelir elde etmelerine olanak tanır ve dolaşımdaki tüm KLV'nin %72'si şu anda Klever kullanıcıları tarafından dondurulmuş ve stake edilmiştir.