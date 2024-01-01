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Klever | KLV Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

Klever Hızlı Proje Tanıtımı

Klever (KLV), Klever App, Klever Swap ve Klever OS ile dünya çapında 2,5 milyondan fazla toplam kullanıcıya ve 140 bin günlük aktif kullanıcıya hizmet veren bir kripto cüzdan ekosistemidir. Klever'ın gelişmekte olan platformları Klever Blockchain, Klever Exchange ve Klever Bank bu yıl piyasaya sürülecek ve hepsi de yardımcı program belirteci KLV tarafından desteklenecek. KLV, tüm Klever ekosistemi için yakıt görevi görmekte ve Klever Swap ücretlerinin düşürülmesini sağlamaktadır. KLV Staking, kullanıcıların pasif bir gelir elde etmelerine olanak tanır ve dolaşımdaki tüm KLV'nin %72'si şu anda Klever kullanıcıları tarafından dondurulmuş ve stake edilmiştir.
Klever geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

KLV Token MEXC'de

MEXC Borsası, Klever (KLV) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de KLV alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Klever satın almak veya MEXC KLV ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Klever tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen KLV vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıKLV
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıKLV
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000
KLV Fiyat HesaplayıcıKlever Satın Alma

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