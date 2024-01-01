Kitty Inu | KITTY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Kitty Inu Hızlı Proje Tanıtımı
Kitty Inu projesi, eğlence endüstrisinde hayran katılımında devrim yaratarak izleyicilerin en sevdikleri karakterlerle etkileşim kurma biçimlerini yeniden şekillendiriyor. KITTY tokeni kullanan Kitty Inu DAO, üyelere hazine fonlarının nasıl harcanacağına ilişkin teklifler üzerinde oy kullanma ve üyelere özel etkinliklere katılma yetkisi veriyor.Kitty Inu geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
KITTY Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıKITTY
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıKITTY
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz731,738,978,480