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Kitty Inu projesi, eğlence endüstrisinde hayran katılımında devrim yaratarak izleyicilerin en sevdikleri karakterlerle etkileşim kurma biçimlerini yeniden şekillendiriyor. KITTY tokeni kullanan Kitty Inu DAO, üyelere hazine fonlarının nasıl harcanacağına ilişkin teklifler üzerinde oy kullanma ve üyelere özel etkinliklere katılma yetkisi veriyor.