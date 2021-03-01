KINE | KINE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
KINE Hızlı Proje Tanıtımı
Kine, sınırsız likiditeye sahip bir türev piyasası ile birlikte kullanıcıların Ethereum üzerinde türev ticareti yapmaları için hızlı, şeffaf ve zahmetsiz bir yol oluşturmayı amaçlamaktadır.KINE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
KINE Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıKINE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıKINE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-03-01
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000