KINE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Kine, sınırsız likiditeye sahip bir türev piyasası ile birlikte kullanıcıların Ethereum üzerinde türev ticareti yapmaları için hızlı, şeffaf ve zahmetsiz bir yol oluşturmayı amaçlamaktadır.