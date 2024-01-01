KIBA | KIBA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
KIBA Hızlı Proje Tanıtımı
Kiba Inu, alanındaki en güvenli Dex ve Launchpad'i inşa ederek meme coinlere bütünlüğünü geri kazandırıyor. KibaSwap, KibaFomo, Honeypot Checker, KibaTools ve KibaReports swaplarımızı halihazırda içeriyor.KIBA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
KIBA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıKIBA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıKIBA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000,000