KIBA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Kiba Inu, alanındaki en güvenli Dex ve Launchpad'i inşa ederek meme coinlere bütünlüğünü geri kazandırıyor. KibaSwap, KibaFomo, Honeypot Checker, KibaTools ve KibaReports swaplarımızı halihazırda içeriyor.