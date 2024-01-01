KHAI | KHAI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
KHAI Hızlı Proje Tanıtımı
Kitten Haimer, Solana zincirinde yer alan bir meme coindir.KHAI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
KHAI Token MEXC'de
MEXC Borsası, KHAI (KHAI) — satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de KHAI
alım satımı yapın ve süper düşük spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak KHAI satın almak veya MEXC KHAI ve diğer kripto piyasalar ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için KHAI tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen KHAI vadeli işlem alım satımı yapın! %0,00 piyasa yapıcı işlem ücreti ve %0,02 piyasa alıcı işlem ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıKHAI
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıKHAI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz53,998,724