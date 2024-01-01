KENKA METAVERSE | KENKA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
KENKA METAVERSE Hızlı Proje Tanıtımı
3 milyondan fazla mevcut kullanıcısı olan Kenkado, oyuncuların en zorlu dövüşçü olmayı hedeflediği bir RPG oyun uygulamasıdır. Bu oyun, birçok anime ve dövüş sanatı savaşçısı ile işbirliği yaptığı Japonya'da son derece popülerdir ve KENKA-DO METAVERSE, bu uygulama oyunundan türetilen ve yeni karakterler ve yeni ayarlarla yeniden kaplanmış bir NFT oyunu olacaktır. KENKA-DO METAVERSE, metaverse'de dünya çapında savaşların yaşandığı "Kenkado Zenkoku Furyo Banzuke" dünyasından 10 yıl sonra geçen bir NFT Kazanmak için Oyna oyunu olacak.KENKA METAVERSE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıKENKA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıKENKA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz464,946,494,649,464