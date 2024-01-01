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Eski Mısır tanrısı Kek'in gücünü modern çevrimiçi meme kültürüyle birleştiren nihai kripto meme projesi KEK ile tanışın. 4chan ve Twitch gibi platformlarda yaygın olan popüler Kek Kültü meme fenomeninden ilham alan bu proje, kripto dünyasında silinmez bir iz bırakmak için meme fenomeninin büyü güçlerinden yararlanmayı amaçlıyor.