KEK | KEKE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
KEK Hızlı Proje Tanıtımı
Eski Mısır tanrısı Kek'in gücünü modern çevrimiçi meme kültürüyle birleştiren nihai kripto meme projesi KEK ile tanışın.
4chan ve Twitch gibi platformlarda yaygın olan popüler Kek Kültü meme fenomeninden ilham alan bu proje, kripto dünyasında silinmez
bir iz bırakmak için meme fenomeninin büyü güçlerinden yararlanmayı amaçlıyor.KEK geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
KEKE Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıKEKE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıKEKE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz77,777,777,777,777