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Keep Finance, yüksek sermaye verimliliği ile anında borç vermeyi sağlayan algoritmik piyasa işlemleriyle entegre edilen merkeziyetsiz bir bankacılık sisteminin yeni bir paradigmasıdır.