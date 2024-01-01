Keep Finance | KEEP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Keep Finance Hızlı Proje Tanıtımı
Keep Finance, yüksek sermaye verimliliği ile anında borç vermeyi sağlayan algoritmik piyasa işlemleriyle entegre edilen merkeziyetsiz bir bankacılık sisteminin yeni bir paradigmasıdır.Keep Finance geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
KEEP Token MEXC'de
MEXC Borsası, Keep Finance (KEEP) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de KEEP
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Tokenin İngilizce adıKEEP
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıKEEP
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz300,000,000