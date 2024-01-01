Kingdom Game 4.0 geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

KingdomStarter, sürdürülebilir bir ortak ekonomik model oluşturmak için blok zinciri teknolojisini kullanan bir oyun platformudur. Kingdom Game'in sürdürülebilirliğinin temelinde şirketler, aracılar ve oyuncular için üçlü bir kazanç yatmaktadır. Kingdom Game'in 4.0 sürümü, ödemeler, değer koruma ve Kingdom Game ürün ekosisteminin gelişimini teşvik etmek için hizmet veren KDG tokenini tanıtmaktadır. Kingdom Game şu anda Vietnam'da 28.000'den fazla kullanıcıya ve 600'den fazla ajansa sahiptir. Geliştirdiği ekosistem, oyuncular için sürekli kazanç sunmakta ve kullanıcıların Kingdom Game aracılığıyla eğlencenin tadını çıkarırken zahmetsizce para kazanmalarına olanak tanımaktadır.