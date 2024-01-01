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Kingdom Game 4.0 | KDG Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

Kingdom Game 4.0 Hızlı Proje Tanıtımı

KingdomStarter, sürdürülebilir bir ortak ekonomik model oluşturmak için blok zinciri teknolojisini kullanan bir oyun platformudur. Kingdom Game'in sürdürülebilirliğinin temelinde şirketler, aracılar ve oyuncular için üçlü bir kazanç yatmaktadır. Kingdom Game'in 4.0 sürümü, ödemeler, değer koruma ve Kingdom Game ürün ekosisteminin gelişimini teşvik etmek için hizmet veren KDG tokenini tanıtmaktadır. Kingdom Game şu anda Vietnam'da 28.000'den fazla kullanıcıya ve 600'den fazla ajansa sahiptir. Geliştirdiği ekosistem, oyuncular için sürekli kazanç sunmakta ve kullanıcıların Kingdom Game aracılığıyla eğlencenin tadını çıkarırken zahmetsizce para kazanmalarına olanak tanımaktadır.
Kingdom Game 4.0 geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

KDG Token MEXC'de

MEXC Borsası, Kingdom Game 4.0 (KDG) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de KDG alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Kingdom Game 4.0 satın almak veya MEXC KDG ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıKDG
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıKDG
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000
KDG Fiyat HesaplayıcıKingdom Game 4.0 Satın Alma

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