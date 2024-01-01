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Kabuni, eğitim sistemini demokratikleştirmek için Web3 teknolojisinin gücünü kullanan, topluluk tarafından yönetilen bir girişimdir. Eğitim içeriğinin oluşturulmasını ve dağıtımını merkeziyetsizleştirerek eğitimcilerin ve öğrencilerin çeşitli eğitim kaynaklarına daha kapsamlı erişimlerini sağlar. Bu yaklaşım aynı zamanda gelir elde etme, katkıları ve başarıları için tanınırlık kazanma fırsatları da sunmaktadır.