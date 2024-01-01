Kabuni Coin | KBC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Kabuni Coin Hızlı Proje Tanıtımı
Kabuni, eğitim sistemini demokratikleştirmek için Web3 teknolojisinin gücünü kullanan, topluluk tarafından yönetilen bir girişimdir. Eğitim içeriğinin oluşturulmasını ve dağıtımını merkeziyetsizleştirerek eğitimcilerin ve öğrencilerin çeşitli eğitim kaynaklarına daha kapsamlı erişimlerini sağlar. Bu yaklaşım aynı zamanda gelir elde etme, katkıları ve başarıları için tanınırlık kazanma fırsatları da sunmaktadır.Kabuni Coin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
KBC Token MEXC'de
MEXC Borsası, Kabuni Coin (KBC) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de KBC
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Kabuni Coin satın almak veya MEXC KBC ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Kabuni Coin tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen KBC vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıKBC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıKBC
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000