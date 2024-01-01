KaratDAO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Karat, paylaşılabilir bir Web 2 & 3 ID veri katmanı oluşturmak için zincir üstü MPC ve ZK teknolojilerinden yararlanır. Karat, e-posta ve Twitter gibi kullanıcı verilerini şifreler, kullanıcının cüzdanına bağlar ve IPFS'de depolar. Kullanıcılara ve düğümlere daha sonra MPC özel anahtarı verilerek tüm veri erişim izinleri üzerindeki kontrolü tamamen merkezden uzaklaştırmaları sağlanır. Bu altyapının, Web3 sosyal, veri indeksleme, reklam sunumu ve oturum açma izni çağrıları gerektiren gelecekteki tüm Dapp'lerin altyapısı olması amaçlanmaktadır.