KASTA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Kasta, anında ve sınırsız eşler arası kripto işlemlerini mümkün kılan bir kripto ödeme platformudur. Dahası, aynı kripto para biriminde veya iki kullanıcı arasında yapılan ödemelerden herhangi bir ücret talep etmeyecektir.