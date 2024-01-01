KASTA | KASTA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
KASTA Hızlı Proje Tanıtımı
Kasta, anında ve sınırsız eşler arası kripto işlemlerini mümkün kılan bir kripto ödeme platformudur. Dahası, aynı kripto para biriminde veya iki kullanıcı arasında yapılan ödemelerden herhangi bir ücret talep etmeyecektir.KASTA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
KASTA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıKASTA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıKASTA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,500,000,000