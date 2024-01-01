Kaspa | KAS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Kaspa Hızlı Proje Tanıtımı
Kaspa, dünyadaki en hızlı, açık kaynaklı, merkeziyetsiz ve tamamen ölçeklenebilir Katman-1 çözümüdür.
Dünyanın ilk blockDAG- hızlı tek saniyelik blok aralıkları ile sağlam bir çalışma kanıtı motoru üzerine inşa edilmiş, paralel bloklar ve anında işlem onayı sağlayan bir dijital defterdir.Kaspa geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
KAS Token MEXC'de
MEXC Borsası, Kaspa (KAS) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de KAS
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200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıKAS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıKAS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz28,704,026,601