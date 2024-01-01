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Kaspa, dünyadaki en hızlı, açık kaynaklı, merkeziyetsiz ve tamamen ölçeklenebilir Katman-1 çözümüdür. Dünyanın ilk blockDAG- hızlı tek saniyelik blok aralıkları ile sağlam bir çalışma kanıtı motoru üzerine inşa edilmiş, paralel bloklar ve anında işlem onayı sağlayan bir dijital defterdir.