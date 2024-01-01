KARATE | KARATE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
KARATE Hızlı Proje Tanıtımı
Karate Combat, kripto-yerlileri tarafından kurulan, bir token tarafından yönetilen ve oyunlaştırılan tek spor ligidir. $KARATE sahipleri ligi yönetir ve ligin yeni oyunlarını oynayarak daha fazla token kazanır.KARATE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıKARATE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıKARATE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz110,000,000,000