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Karate Combat, kripto-yerlileri tarafından kurulan, bir token tarafından yönetilen ve oyunlaştırılan tek spor ligidir. $KARATE sahipleri ligi yönetir ve ligin yeni oyunlarını oynayarak daha fazla token kazanır.