KAR | KAR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
KAR Hızlı Proje Tanıtımı
Karura is the decentralized financial hub of Kusama. The network is built as Acala’s sister network with nearly the same codebase, enabling a scalable, user-friendly, and fast cross-chain DeFi platform. Karura’s parachain is a fast-moving and powerful platform that enables efficient, inexpensive, and sophisticated financial applications, improving trading effectiveness and saving time.KAR geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
KAR Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıKAR
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıKAR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-07-21
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000