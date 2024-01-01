KALIS | KALIS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
KALIS Hızlı Proje Tanıtımı
Kalichain, fiziksel malların güvenli ve şeffaf bir şekilde sertifikalandırılmasını sağlamak için NFC ve NFT teknolojilerini birleştiren bir blok zinciri platformudur. Dolandırıcılık ve sahtecilikle mücadele etmeyi amaçlayan Kalichain tüketicilerin, ürünlerin orijinalliğini doğrulaması ve markaların, pazardaki mallarını koruması için benzersiz bir yol sunuyor.KALIS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
KALIS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıKALIS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıKALIS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz200,000,000