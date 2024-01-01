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Kalichain, fiziksel malların güvenli ve şeffaf bir şekilde sertifikalandırılmasını sağlamak için NFC ve NFT teknolojilerini birleştiren bir blok zinciri platformudur. Dolandırıcılık ve sahtecilikle mücadele etmeyi amaçlayan Kalichain tüketicilerin, ürünlerin orijinalliğini doğrulaması ve markaların, pazardaki mallarını koruması için benzersiz bir yol sunuyor.