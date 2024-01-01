KAKAXA | KAKAXA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
KAKAXA Hızlı Proje Tanıtımı
En temel şeylere sahip en gerçek meme coin. Vızıltı yaratmak için popüler memeleri kopyalayan diğer projelerin aksine, $KAKAXA temel ve yardımcı programlarının ana özelliği ile gururla özdeşleşir.KAKAXA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıKAKAXA
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince Adı--
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı--
Maksimum Arz100,000,000