KAIF Platform geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

KAIF, kişisel gelişim, beceri geliştirme ve günlük aktivitelerin otomasyonu konularına ilgi duyan kullanıcılara özel bir Dijital İkiz sağlayan yapay zeka destekli bir platformdur. Tüm kişisel veriler, bilgi ve deneyim bir Dijital pasaportta saklanır ve kullanıcı tarafından başka herhangi bir hizmette kullanılabilir.