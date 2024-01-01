KAIF Platform | KAF Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
KAIF Platform Hızlı Proje Tanıtımı
KAIF, kişisel gelişim, beceri geliştirme ve günlük aktivitelerin otomasyonu konularına ilgi duyan kullanıcılara özel bir Dijital İkiz sağlayan yapay zeka destekli bir platformdur. Tüm kişisel veriler, bilgi ve deneyim bir Dijital pasaportta saklanır ve kullanıcı tarafından başka herhangi bir hizmette kullanılabilir.KAIF Platform geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
KAF Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıKAF
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıKAF
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz90,000,000