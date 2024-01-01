Schmuserkadser geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Solana blok zinciri üzerine inşa edilen kedi temalı özgün bir coin olan Schmuserkadser, benzersiz özellikleriyle öne çıkıyor. Toplam arzın %95'inin Likidite Havuzunda bulunduğu, LP tokenlerinin kalıcı olarak yakıldığı ve sözleşme sahipliğinden feragat edildiği bir kripto para ortamına sahiptir. Herhangi bir verginin olmaması da cazibesini artırıyor.