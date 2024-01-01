Schmuserkadser | KAD Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Schmuserkadser Hızlı Proje Tanıtımı
Solana blok zinciri üzerine inşa edilen kedi temalı özgün bir coin olan Schmuserkadser, benzersiz özellikleriyle öne çıkıyor. Toplam arzın %95'inin Likidite Havuzunda bulunduğu, LP tokenlerinin kalıcı olarak yakıldığı ve sözleşme sahipliğinden feragat edildiği bir kripto para ortamına sahiptir. Herhangi bir verginin olmaması da cazibesini artırıyor.Schmuserkadser geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
KAD Token MEXC'de
MEXC Borsası, Schmuserkadser (KAD) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de KAD
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Schmuserkadser satın almak veya MEXC KAD ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Schmuserkadser tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen KAD vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıKAD
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıKAD
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000