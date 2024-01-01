JUR | JUR Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
JUR Hızlı Proje Tanıtımı
Jur'un Web3 altyapısı, çevrimiçi toplulukların büyümesini, gelişen, esnek Başlangıç Toplulukları ve Ağ Devletleri haline getirir. Yenilikçilik, şeffaflık ve güvenlik ilkeleriyle hareket eden Jur, benzer düşüncelere sahip bireylerin farklı toplumsal modelleri hızlı bir şekilde oluşturup denemelerini sağlar. Başlangıç Toplulukları, ortak karar verme ve eylem yoluyla hızlı gelişme ve büyüme kapasitesine sahip, ortak değerler ve hedeflerle birleşmiş, dijitale öncelik veren bir topluluklardır. Başlangıç Toplulukları, birleştirici bir ahlak, ahlaki amaç veya ortak değer etrafında örgütlenecektir. Jur'un Başlangıç Toplulukları dApp'in ilk yinelemesi, Beta Programımızdaki ilk toplulukları benzersiz kültürlerini beslemek, işlerini yönetmek ve vatandaş katkılarını rozetlerle teşvik eden ve ödüllendiren NFT pasaportları düzenlemek için araçlarla donatıyor.JUR geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıJUR
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıJUR
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000