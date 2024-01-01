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Solana'daki lider DeFi dApp olan Jupiter, Solana'nın birincil likidite altyapısı olarak hizmet vermekte, toplam perakende likidite hareketinin %80'inden fazlasını yönlendirmekte ve Solana ağındaki protokollerin çoğuyla sorunsuz bir şekilde entegre olmaktadır.