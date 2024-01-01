Jupiter | JUP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Jupiter Hızlı Proje Tanıtımı
Solana'daki lider DeFi dApp olan Jupiter, Solana'nın birincil likidite altyapısı olarak hizmet vermekte, toplam perakende likidite hareketinin %80'inden fazlasını yönlendirmekte ve Solana ağındaki protokollerin çoğuyla sorunsuz bir şekilde entegre olmaktadır.Jupiter geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
JUP Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıJUP
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıJUP
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000