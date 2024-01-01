JUMP | JUMP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
JUMP Hızlı Proje Tanıtımı
JUMP, Binance Akıllı Zinciri üzerine inşa edilmiş deneysel bir konsept ispatı IP'sidir.JUMP geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
JUMP Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıJUMP
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıJUMP
Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz300,000,000