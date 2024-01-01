JULD | JULD Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
JULD Hızlı Proje Tanıtımı
JustLiquidity is a 100% decentralized platform with the experience and comfort of centralization. It helps to upgrade your trading experience on the Binance Smart Chain with faster transactions and cheap fees.JULD geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
JULD Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıJULD
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıJulD
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz800,000,000