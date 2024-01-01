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JUICE, Telegram üzerinden kripto para alım satımı yapılmasını sağlayan bir bottur. Kullanıcıların deneyim seviyelerine göre hedeflenmiş basit bir arayüze sahip olan bu bot ile kolayca coin alım satımı yapılabilir.