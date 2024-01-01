JuiceBot | JUICE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
JuiceBot Hızlı Proje Tanıtımı
JUICE, Telegram üzerinden kripto para alım satımı yapılmasını sağlayan bir bottur. Kullanıcıların deneyim seviyelerine göre hedeflenmiş basit bir arayüze sahip olan bu bot ile kolayca coin alım satımı yapılabilir.JuiceBot geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
JUICE Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıJUICE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıJUICE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000