JUST | JST Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
JUST Hızlı Proje Tanıtımı
JST, TRON ağına dayanan bir stabilcoin projesidir ve amacı, küresel kullanıcılar için adil ve merkezi olmayan bir finansal platform sağlamaktır. Kullanıcılar, USDJ istikrarlı paraları oluşturmak için akıllı sözleşmelerde teminat olarak TRX varlıklarını yatırabilir. Projeler, sahip oldukları JST miktarına göre JST topluluğu üyeleri tarafından yönetilir. Teklifler tüm ekosistem tarafından oylanır ve sonuçlandırılır.JUST geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
JST Token MEXC'de
MEXC Borsası, JUST (JST) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de JST
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak JUST satın almak veya MEXC JST ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için JUST tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen JST vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıJST
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıJST
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2020-04-01
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.00202 USDT
Maksimum Arz9,900,000,000