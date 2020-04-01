mexc
PiyasaSpot
Öne Çıkan
Vadeli İşlemlerVadeli M-Day

--0.00%

JUST | JST Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

JUST Hızlı Proje Tanıtımı

JST, TRON ağına dayanan bir stabilcoin projesidir ve amacı, küresel kullanıcılar için adil ve merkezi olmayan bir finansal platform sağlamaktır. Kullanıcılar, USDJ istikrarlı paraları oluşturmak için akıllı sözleşmelerde teminat olarak TRX varlıklarını yatırabilir. Projeler, sahip oldukları JST miktarına göre JST topluluğu üyeleri tarafından yönetilir. Teklifler tüm ekosistem tarafından oylanır ve sonuçlandırılır.
JUST geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

JST Token MEXC'de

MEXC Borsası, JUST (JST) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de JST alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak JUST satın almak veya MEXC JST ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için JUST tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen JST vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıJST
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıJST
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2020-04-01
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.00202 USDT
Maksimum Arz9,900,000,000
JST Fiyat HesaplayıcıJUST Satın Alma

Al-Sat

/USDT
--0.00%
Spot
Hakkımızda
Hakkında
Kullanıcı Sözleşmesi
Gizlilik Politikası
Risk Bildirimi
M-Ventures
MEXC Blog
Hizmetler
Kripto Al
MEXC'i İndir
Komisyonlar
Davet Programı
Ajanslık Programı
API
Kurumsal Hizmetler
Nasıl Satın Alınır
Kripto Bilgileri
Kripto Fiyatı
Kullanıcı Destek
Canlı Destek
Yardım Merkezi
Duyurular
Akademi
VIP Avantajları
Talep Gönder
İyileştirme Önerileri
Anormal Varlıkları Bildir
Adli Yardım
MEXC Doğrulama
Bize Ulaşın
İş Birliği (İ̇şletmeler)
İş Birliği (Kurumsal)
İş Birliği (Medya)
Listeleme Başvurusu
Topluluk

© 2024 MEXC.COM