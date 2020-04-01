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JST, TRON ağına dayanan bir stabilcoin projesidir ve amacı, küresel kullanıcılar için adil ve merkezi olmayan bir finansal platform sağlamaktır. Kullanıcılar, USDJ istikrarlı paraları oluşturmak için akıllı sözleşmelerde teminat olarak TRX varlıklarını yatırabilir. Projeler, sahip oldukları JST miktarına göre JST topluluğu üyeleri tarafından yönetilir. Teklifler tüm ekosistem tarafından oylanır ve sonuçlandırılır.