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Joseon Mun, dünyada yasal olarak tanınan ilk siber ulus devlet olan Joseon'un ulusal para birimidir. Ulusal bir para birimi olarak JSM, dünyadaki yasaklanamayan ilk kripto para birimidir. Ek olarak, egemen bir ulus olarak Joseon, kripto ve blok zincir için güvenli bir sığınak olan yasal bir yargı alanı sağlar.