Joseon Mun | JSM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Joseon Mun Hızlı Proje Tanıtımı
Joseon Mun, dünyada yasal olarak tanınan ilk siber ulus devlet olan Joseon'un ulusal para birimidir. Ulusal bir para birimi olarak JSM, dünyadaki yasaklanamayan ilk kripto para birimidir. Ek olarak, egemen bir ulus olarak Joseon, kripto ve blok zincir için güvenli bir sığınak olan yasal bir yargı alanı sağlar.Joseon Mun geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıJSM
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıJSM
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,400,000,000,000