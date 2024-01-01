JOYSTREAM | JOYSTREAM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
JOYSTREAM Hızlı Proje Tanıtımı
Video platformu protokolüdür.JOYSTREAM geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
JOYSTREAM Token MEXC'de
MEXC Borsası, JOYSTREAM (JOYSTREAM) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de JOYSTREAM
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak JOYSTREAM satın almak veya MEXC JOYSTREAM ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için JOYSTREAM tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen JOYSTREAM vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıJOYSTREAM
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıJOYSTREAM
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,014,000,000