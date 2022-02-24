JOY | JOY Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
JOY Hızlı Proje Tanıtımı
Drawshop Kingdom Reverse, NFT, P2E, GAME ile DAO tabanlı bir meta evrendir. DKR World'de, Gacha Sözleşmesi ile kendi NFT çekiliş makinelerinizi oluşturabilir, diğer küresel kullanıcılarla birlikte Land Festivallerinin keyfini çıkarabilir veya Land'inizin stratejik operasyonu ile diğer kullanıcılarla rekabet edebilirsiniz! Ayrıca, kendi Land'inizi dekore etmek için kullanılabilecek kendi 2B noktalı Sanat Galerilerinizi oluşturabilirsiniz!JOY geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
JOY Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıJOY
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıJOY
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2022-02-24
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.1 USDT
Maksimum Arz1,000,000,000