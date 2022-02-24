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Drawshop Kingdom Reverse, NFT, P2E, GAME ile DAO tabanlı bir meta evrendir. DKR World'de, Gacha Sözleşmesi ile kendi NFT çekiliş makinelerinizi oluşturabilir, diğer küresel kullanıcılarla birlikte Land Festivallerinin keyfini çıkarabilir veya Land'inizin stratejik operasyonu ile diğer kullanıcılarla rekabet edebilirsiniz! Ayrıca, kendi Land'inizi dekore etmek için kullanılabilecek kendi 2B noktalı Sanat Galerilerinizi oluşturabilirsiniz!