Joltify | JOLT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Joltify Hızlı Proje Tanıtımı
Joltify, Cosmos'un hızı, Ethereum'un esnekliği ve gerçek dünya varlıklarının entegrasyonunu sağlayarak kendi eşi benzeri olmayan merkeziyetsiz L1 blok zincirini bir araya getirmekte ve geliştirici gücünü kökten değiştirmektedir.Joltify geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
JOLT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıJOLT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıJOLT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz500,000,000