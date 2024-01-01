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Joltify, Cosmos'un hızı, Ethereum'un esnekliği ve gerçek dünya varlıklarının entegrasyonunu sağlayarak kendi eşi benzeri olmayan merkeziyetsiz L1 blok zincirini bir araya getirmekte ve geliştirici gücünü kökten değiştirmektedir.