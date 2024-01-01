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Jizz, Jizz, nerede olursanız olun, Ben Jizz Efendisiyim, Bana Katılın. Meme coinleri takip eden başka bir trendden daha fazlası. Şimdiden Solana'daki en başarılı lansmanlardan biri olan Jizzlord ekibi, kripto dünyasındaki en popüler tokene gerçek, vurucu, faydalı bir şey getirmek için çok sıkı çalışıyor.