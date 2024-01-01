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JinDAO, daha küçük yatırımcılara geleneksel olarak yalnızca daha büyük yatırımcıların erişebildiği yüksek değerli yatırım fırsatlarına erişim sağlamak için merkeziyetsiz otonom organizasyon (DAO) yapısı kullanan yenilikçi bir yatırım yönetimi platformudur. $JIN, platformun yerel tokeni olarak hizmet vererek token sahiplerinin platform yönetişimine katılmasına ve önerilen değişikliklerin sonuçlarını belirlemesine olanak tanır.