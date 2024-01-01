JinDAO | JIN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
JinDAO Hızlı Proje Tanıtımı
JinDAO, daha küçük yatırımcılara geleneksel olarak yalnızca daha büyük yatırımcıların erişebildiği yüksek değerli yatırım fırsatlarına erişim sağlamak için merkeziyetsiz otonom organizasyon (DAO) yapısı kullanan yenilikçi bir yatırım yönetimi platformudur. $JIN, platformun yerel tokeni olarak hizmet vererek token sahiplerinin platform yönetişimine katılmasına ve önerilen değişikliklerin sonuçlarını belirlemesine olanak tanır.JinDAO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
JIN Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıJIN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıJIN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000